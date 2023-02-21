Фадеева Елена Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.03.2010
Дочь: Щенникова Алёна Артёмовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.2012
Дочь: Щенникова Мария Артёмовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности