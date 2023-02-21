Фадеева Елена Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Елена Владиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.03.2010

Дочь: Щенникова Алёна Артёмовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.2012

Дочь: Щенникова Мария Артёмовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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