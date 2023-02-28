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Бельшова Евдокия Ильинична

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Место рождения

Михеево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Дергачев Илья Захарович

Мать: не указана

Михеево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Бельшов Филипп Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1883 ст.

Сын: Бельшов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Бельшов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бельшов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бельшов Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельшов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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