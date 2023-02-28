Бельшова Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Дергачев Илья Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Сын: Бельшов Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бельшов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бельшов Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бельшов Филипп Трофимович
Смерть
Неизвестно