Соколовская Виктория Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская Виктория Дмитриевна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколовский Дмитрий Эдуардович

Мать: Соколовская Елена Анатольевна

Минск, Минск
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