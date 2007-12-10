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Шевлякова Алина Александровна
Шевлякова Алина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.2007
Пол
Женский
Отец
Шевляков Александр Геннадьевич
1980 г.р.
Мать
Шевлякова Евгения Леонидовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2007
Отец:
Шевляков Александр Геннадьевич
Мать:
Шевлякова Евгения Леонидовна
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