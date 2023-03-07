Катаев Иван (мл) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Иван (мл) Петров

Катаев Иван (мл) Петров

avatar

Место рождения

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1687 и 1697

Дата смерти

После 1742

Пол

Мужской

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1697

Отец: Катаев Петр Афанасьев

Мать: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1742
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close