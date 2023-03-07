Катаев Иван (мл) Петров
Место рождениядер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1687 и 1697
Дата смертиПосле 1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1697
Отец: Катаев Петр Афанасьев
Мать: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1742