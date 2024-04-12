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Боровков Иван Николаев

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
мещанин города Перми
Рождение ребёнка
16.02.1913 ст.

Дочь: Боровкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Васильева

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Екатерина Васильева

Смерть
Неизвестно
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