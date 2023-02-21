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Эйдензон Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Эйдензон Абрам Яковлевич

Мать ребёнка: Александрович Сосита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдензон Альтер Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйдензон Михаил Мотус Яковлевич

Мать ребёнка: Александрович Сосита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрович Сосита

Смерть
Около 1892
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