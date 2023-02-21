Эйдензон Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Александрович Сосита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйдензон Альтер Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйдензон Михаил Мотус Яковлевич
Мать ребёнка: Александрович Сосита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрович Сосита
Смерть
Около 1892