Быстров Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1916
Отец: Семенов Семен Михайлович
Мать: Семенова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно