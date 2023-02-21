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Быстров Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1916

Отец: Семенов Семен Михайлович

Мать: Семенова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Николай Иванович

Мать ребёнка: Быстрова Ана Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Ана Феоктистовна

Смерть
Неизвестно
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