Михаил Андреев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван (старший) Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван (младший) Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федорова
Смерть
Неизвестно