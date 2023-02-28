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Михаил Андреев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван (старший) Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван (младший) Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федорова

Смерть
Неизвестно
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