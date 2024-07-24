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Амельченко Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1873

Отец: Амельченко Яков Иванович

Мать: Амельченко Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амельченко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Амельченко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Амельченко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Амельченко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Амельченко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.10.1915

Сын: Амельченко Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Амельченко Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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