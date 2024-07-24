Амельченко Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Амельченко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Амельченко Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Амельченко Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Амельченко Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.10.1915
Сын: Амельченко Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Амельченко Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно