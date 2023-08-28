Березина Анисья Демьяновна
Место рождения
Дата рождения07.02.1802 ст.
Дата смерти21.10.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1802 ст.
Отец: Демьян Иванович
Мать: Катерина Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Березина Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
22.11.1835 ст.
Сын: Березин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
20.02.1838
Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Березин Фаддей Тимофеевич
Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич
Смерть
21.10.1885 ст.