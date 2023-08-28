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Березина Анисья Демьяновна

Место рождения

Крымская Слудка, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.02.1802 ст.

Дата смерти

21.10.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1802 ст.

Отец: Демьян Иванович

Мать: Катерина Матвеевна

Крымская Слудка, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Березина Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
22.11.1835 ст.

Сын: Березин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1838

Сын: Березин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Березин Фаддей Тимофеевич

Отец ребёнка: Березин Тимофей Савельевич

Смерть
21.10.1885 ст.
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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