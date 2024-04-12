Доренский Игнат Михайлович
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Доренский Михаил Сафонович
Мать: Доренская Евфимия
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Доренская Александра Игнатовна
Мать ребёнка: Доренская Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Доренский Савелий Игнатович
Мать ребёнка: Доренская Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Доренская Лукерья Игнатовна
Мать ребёнка: Доренская Пелагея Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно