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Доренский Игнат Михайлович

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Доренский Михаил Сафонович

Мать: Доренская Евфимия

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Доренская Александра Игнатовна

Мать ребёнка: Доренская Пелагея Борисовна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Доренский Савелий Игнатович

Мать ребёнка: Доренская Пелагея Борисовна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Доренская Лукерья Игнатовна

Мать ребёнка: Доренская Пелагея Борисовна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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