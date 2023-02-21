Казаков Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Торсова Агафья
Мать ребёнка: не указана
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Михаил
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно