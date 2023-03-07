Козлова Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Козлова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Козлов Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Козлов Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Жидкова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Козлов Егор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно