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Козлова Мария Павловна

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Козлова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Козлов Егор Гаврилович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Козлов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Козлов Егор Гаврилович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Жидкова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Козлов Егор Гаврилович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Егор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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