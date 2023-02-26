Талкин Максим Нестерович
Место рожденияд.Бурлыгино Демидовского р-на
Дата рождения1896
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Талкин Нестор
Мать: Талкина ?
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1918
Сын: Талкин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Талкин Василий Максимович
Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галай Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокирная Александра Максимовна
Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талкина Мария Ивановна
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести