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Талкин Максим Нестерович

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Место рождения

д.Бурлыгино Демидовского р-на

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Талкин Нестор

Мать: Талкина ?

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1918

Сын: Талкин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Талкин Василий Максимович

Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
1922

Сын: Талкин Петр Максимович

Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галай Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокирная Александра Максимовна

Мать ребёнка: Талкина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талкина Мария Ивановна

Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести
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