Баева (Леонтьева) Татьяна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Леонтьева) Татьяна Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

30 лет в 1782 г. дочь взятая в Терсюцкой слободе государственная. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Баева Параскева Прокопьева

Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 32 года в 1801 г. Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Баева Анна Прокопьева

Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
02.11.1775

Муж: Баев Прокопей Федоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Камышевское 1775
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Баева Матрона Прокопьева

Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Баев Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
31 год в 1812, 49 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
Неизвестно
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