Баева (Леонтьева) Татьяна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
30 лет в 1782 г. дочь взятая в Терсюцкой слободе государственная. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Баева Параскева Прокопьева
Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров
15 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 32 года в 1801 г. Тобольск 156 15 1144 1800 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Баева Анна Прокопьева
Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров
12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
02.11.1775
МК Камышевское 1775
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Баева Матрона Прокопьева
Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров
3 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Баев Прокопей Федоров
31 год в 1812, 49 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
Неизвестно