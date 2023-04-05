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Никулин Михаил Матвеич

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Место рождения

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Никулин Матвей Радионович

Мать: Агафья Леонтьевна

Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1840

Сын: Никулин Ермолай Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Никулин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья Матвеевна

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Никулин Фрол Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никулин Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Романовна

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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