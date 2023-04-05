Никулин Михаил Матвеич
Место рожденияЕтовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Никулин Матвей Радионович
Мать: Агафья Леонтьевна
Етовка Салтыковской волости Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никулин Ермолай Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Никулин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья Матвеевна
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никулин Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно