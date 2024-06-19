Звонарев Виктор Юрьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Звонарев Виктор Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звонарев Юрий

Мать: Звонарева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонарева (Прыткова) Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Владислав Викторович

Мать ребёнка: Звонарева (Прыткова) Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
06.07.2004

Сын: Звонарев Захар Викторович

Мать ребёнка: Звонарева (Прыткова) Елена Леонидовна

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