Звонарев Виктор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звонарев Юрий
Мать: Звонарева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонарев Владислав Викторович
Мать ребёнка: Звонарева (Прыткова) Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
06.07.2004
Сын: Звонарев Захар Викторович
Мать ребёнка: Звонарева (Прыткова) Елена Леонидовна