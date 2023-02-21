Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Чудинов Владиль Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратмир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрика
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра(Шура)
Смерть
Неизвестно