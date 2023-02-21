Екатерина Яковлевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Семененко Варфоломей Ильич ?
Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Семененко Дарья Ильинична ?
Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?
Смерть
Неизвестно