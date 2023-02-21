Екатерина Яковлевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлевна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Семененко Денис Ильич ?

Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?

Рождение ребёнка
1852

Сын: Семененко Варфоломей Ильич ?

Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Семененко Дарья Ильинична ?

Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?

Рождение ребёнка
1857

Сын: Семененко Филипп Ильич ?

Отец ребёнка: Семененко Илья Трофимович ?

Смерть
Неизвестно
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