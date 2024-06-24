Виноградова (Галкина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Оксана Рудольфовна
Отец ребёнка: Виноградов Рудольф Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова (Виноградова) Марина Рудольфовна
Отец ребёнка: Виноградов Рудольф Геннадьевич