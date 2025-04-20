Позднякова (Шинкарёва) Валентина Васильевна 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднякова (Шинкарёва) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1930 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Шинкарёв (Шинкарёв) Василий

Мать: Шинкарёва (Гугуева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
Причина смерти: Инсульт

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