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Безсонов Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1853

Сын: Безсонов Евгений Романович

Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Надежда Романовна

Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Сын: Безсонов Константин Романович

Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна

Барнаул, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Анастасия Егоровна

Смерть
1872
Барнаул, Алтайского края Россия
Похороны
Неизвестно
Барнаул, Россия
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