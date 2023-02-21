Безсонов Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1853
Сын: Безсонов Евгений Романович
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Надежда Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Сын: Безсонов Константин Романович
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Барнаул, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1872
Барнаул, Алтайского края Россия
Похороны
Неизвестно
Барнаул, Россия