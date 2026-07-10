Серый Захар Антонович
мужской, родился 1903
умер Неизвестно, Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Дети
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Серый Павел Захарович1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна
Рождение ребёнка
31.12.1923
Сын: Серый Яков Захарович
Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно