Серый Захар Антонович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серый Захар Антонович

Автор
СЗ
Зинец С.

мужской, родился 1903

умер Неизвестно, Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Серый ?Неизвестно г.р.
Дети
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Серый Павел Захарович1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Серый ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
31.12.1923

Сын: Серый Яков Захарович

Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
1925

Сын: Серый Павел Захарович

Мать ребёнка: Серая Ксения Павловна

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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