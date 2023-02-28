Лиляев Софоний Филимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лиляев Пётр Софониев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Крахинская Екатерина Софониева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Жена: Трошина Устина Захарова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно