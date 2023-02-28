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Лиляев Софоний Филимонов

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лиляев Пётр Софониев

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лиляев Фёдор Софониев

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Крахинская Екатерина Софониева

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лиляев Тимофей Софониев

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Жена: Трошина Устина Захарова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно
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