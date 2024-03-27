Кондрашев Георгий Антонович
Место рожденияБашкирская АССР, г. Октябрьский, п. Туркменево
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Мать: Дуся
Башкирская АССР, г. Октябрьский, п. Туркменево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашева Ольга
с.Каргасок Томской обл.
Военная награда
Неизвестно
Кондрашов Георгий Антонович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Башкирская АССР, г. Октябрьский, п. Туркменево. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
г.Октябрьский РБ