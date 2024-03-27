Кондрашев Георгий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашев Георгий Антонович

Место рождения

Башкирская АССР, г. Октябрьский, п. Туркменево

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Дуся

Башкирская АССР, г. Октябрьский, п. Туркменево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Ольга

с.Каргасок Томской обл.
Военная награда
Неизвестно
Кондрашов Георгий Антонович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Башкирская АССР, г. Октябрьский, п. Туркменево. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
г.Октябрьский РБ
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