Балжи Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи Василиса Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Балжи Козьма Николаевич

Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович

Бракосочетание
До 1834

Муж: Балжи Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Балжи Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Балжи Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Дмитриева Кирикия Николаевна

Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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