Балжи Василиса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Балжи Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Дмитриева Кирикия Николаевна
Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Балжи Николай Федорович
Смерть
Неизвестно