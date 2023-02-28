Курилова (Полуничева) Антонина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1953
Отец: не указан
Бракосочетание
14.08.1976
Стрелецкий, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курилов Борис Николаевич
Тверь, город Тверь, Тверская область