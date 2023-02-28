Курилова (Полуничева) Антонина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова (Полуничева) Антонина Анатольевна

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Место рождения

Площадь, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1953

Отец: не указан

Мать: Воробьева Татьяна Емельяновна

Площадь, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.08.1976

Муж: Курилов Борис Николаевич

Стрелецкий, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курилов Борис Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
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