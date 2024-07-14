Епифанцева Серафима Николаевна ?.07.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Епифанцева Серафима Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1911

Дата смерти

05.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1933

Дочь: Перминова (Епифанцева) Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Епифанцев Тимофей

Смерть
05.10.1979
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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