Епифанцева Серафима Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1911
Дата смерти05.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1933
Дочь: Перминова (Епифанцева) Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Епифанцев Тимофей
Смерть
05.10.1979
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край