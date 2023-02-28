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Поткин Анатолий Леонидович

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Место рождения

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.10.1960

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1960

Отец: Поткин Леонид Иванович

Мать: Поткина Тамара Ивановна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.01.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Череповец
Рождение ребёнка
27.08.1988

Дочь: Поткина Елена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1992

Дочь: Леготина Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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