Поткин Анатолий Леонидович
Место рождения
Дата рождения26.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1960
Отец: Поткин Леонид Иванович
Мать: Поткина Тамара Ивановна
Бракосочетание
09.01.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Череповец
Рождение ребёнка
27.08.1988
Дочь: Поткина Елена
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1992
Дочь: Леготина Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности