(Добровольская) Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Добровольская) Ефросиния Ивановна

(Добровольская) Ефросиния Ивановна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

19.01.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1816 ст.

Отец: Добровольский Иван Васильевич

Мать: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1413 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1816 год. л.75 | Въ шляхтича воинаро... Показать все
Крещение
20.10.1816 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1413 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1816 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close