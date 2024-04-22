(Добровольская) Ефросиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1816 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1413 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1816 год. л.75 | Въ шляхтича воинаро... Показать все
Крещение
20.10.1816 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1413 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1816 ... Показать все
Смерть
Неизвестно