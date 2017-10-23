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Митин Максим Александрович
Митин Максим Александрович
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Место рождения
Люберцы
, Люберцы, Московская область
Дата рождения
23.10.2017
Пол
Мужской
Отец
Митин Александр Викторович
1982 г.р.
Мать
Митина (Левенкова) Елена Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2017
Отец:
Митин Александр Викторович
Мать:
Митина Елена Владимировна
Люберцы
, Люберцы, Московская область
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