Баширов Хафиз Башир оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1998
Дочь: Сидоренко Камила Хафизовна
Мать ребёнка: Чеснокова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеснокова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.2009
Сын: Чесноков Руслан Николаевич
Мать ребёнка: Чеснокова Галина Николаевна