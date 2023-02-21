Сафонова (Твердина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Твердин Пётр Ефремович
Мать: Дарья Васильевна
Бракосочетание
1877 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафонов Денис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Георгий Денисович
Отец ребёнка: Сафонов Денис Дмитриевич
Смерть
Неизвестно