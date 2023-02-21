Сафонова (Твердина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонова (Твердина) Анна Петровна

Сафонова (Твердина) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердин Пётр Ефремович

Мать: Дарья Васильевна

Бракосочетание
1877 ст.

Муж: Сафонов Денис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Иван Денисович

Отец ребёнка: Сафонов Денис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Георгий Денисович

Отец ребёнка: Сафонов Денис Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close