Пушкарь Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева Лариса Никифоровна
Рождение ребёнка
10.11.1982
Дочь: Пушкарь Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Киреева Лариса Никифоровна
Смерть
Неизвестно