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Пушкарь Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954

Отец: Проников Николай Григорьевич

Мать: Морозова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева Лариса Никифоровна

Рождение ребёнка
10.11.1982

Дочь: Пушкарь Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Киреева Лариса Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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