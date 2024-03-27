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Черток Генрих Рафаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1930

Дата смерти

01.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930

Отец: Черток Рафаил Давидович

Мать: Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1956

Сын: Черток Валерий Генрихович

Мать ребёнка: Черток Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток Юдиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черток Людмила Ивановна

Смерть
01.10.1992
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