Черток Генрих Рафаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1930
Дата смерти01.10.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930
Отец: Черток Рафаил Давидович
Мать: Капиталина Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1956
Сын: Черток Валерий Генрихович
Мать ребёнка: Черток Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черток Юдиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черток Людмила Ивановна
Смерть
01.10.1992