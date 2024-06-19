Корниенко Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения01.11.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986
Бракосочетание
20.08.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2013
Сын: Корниенко Гордей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2017
Сын: Корниенко Савва Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2020
Сын: Корниенко Фаддей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности