Корниенко Владимир Александрович 01.11.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корниенко Владимир Александрович

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

01.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986

Отец: Корниенко Александр Александрович

Мать: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
20.08.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
28.03.2013

Сын: Корниенко Гордей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.04.2017

Сын: Корниенко Савва Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.02.2020

Сын: Корниенко Фаддей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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