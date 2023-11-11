Селедкова Люся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Мальцева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селедкова) Наталья
Отец ребёнка: Селедков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селедков ?
Отец ребёнка: Селедков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селедков Алексей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай