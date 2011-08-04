Вороков Ислам Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороков Ислам Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2011

Отец: не указан

Мать: Хутова Залина Адамова

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