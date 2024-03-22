Tikhonin Evgeny — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tikhonin Evgeny

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Beimel) Raya

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Beimel) Raya

Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Tikhonin) Mariya

Мать ребёнка: (Beimel) Raya

Смерть
Неизвестно

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