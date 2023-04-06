Ишмеева (Маликова) Сагида Газизулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмеева (Маликова) Сагида Газизулловна

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Место рождения

Старое Сафарово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1941

Отец: Маликов Газизулла

Мать: Маликова Марфуга Сайфелмулюковна

Старое Сафарово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.11.1964

Муж: Ишмеев Ирек

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмеева Ильсия Ирековна

Отец ребёнка: Ишмеев Ирек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмеева Люция Ирековна

Отец ребёнка: Ишмеев Ирек

Смерть
Неизвестно
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