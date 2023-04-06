Ишмеева (Маликова) Сагида Газизулловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1941
Отец: Маликов Газизулла
Бракосочетание
28.11.1964
Муж: Ишмеев Ирек
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмеева Ильсия Ирековна
Отец ребёнка: Ишмеев Ирек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмеева Люция Ирековна
Отец ребёнка: Ишмеев Ирек
Смерть
Неизвестно