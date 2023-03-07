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Игнаток Николай Григорьевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнаток Григорий

Мать: Игнаток Александра Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.04.1968

Дочь: Мелихова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Игнаток Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнаток Роман Николаевич

Мать ребёнка: Игнаток Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнаток Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
2021
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