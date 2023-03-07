Игнаток Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнаток Григорий
Рождение ребёнка
21.04.1968
Дочь: Мелихова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Игнаток Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Игнаток Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнаток Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2021