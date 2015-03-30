Юшина Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1931
Дата смерти30.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юшин Яков Васильевич
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.03.2015