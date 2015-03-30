Юшина Валентина Тимофеевна 31.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юшина Валентина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1931

Дата смерти

30.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юшин Яков Васильевич

Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.03.2015

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