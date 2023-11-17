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Воронов Василий Петрович Петрович

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

03.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1973

Отец: Воронов Пётр Николаевич

Мать: Воронова (Конанова) Александра Васильевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.2001

Дочь: Воронова Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.10.2003

Сын: Воронов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.10.2006

Сын: Воронов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

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