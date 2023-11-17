Воронов Василий Петрович Петрович
Место рождения
Дата рождения03.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.2001
Дочь: Воронова Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
31.10.2003
Мать ребёнка: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
17.10.2006
Сын: Воронов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Воронова (Митякова) Татьяна Сергеевна