Широчкин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирочкин Геннадий Иванович

Широчкин Геннадий Иванович

Место рождения

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.06.1929

Дата смерти

20.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929

Отец: Широчкин Иван

Мать: Широчкина ?

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Широчкина Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широчкина Мария Ивановна

Смерть
20.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close