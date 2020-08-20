Широчкин Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.06.1929
Дата смерти20.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1929
Отец: Широчкин Иван
Мать: Широчкина ?
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Широчкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широчкина Мария Ивановна
Смерть
20.08.2020
Причина смерти: Болезнь