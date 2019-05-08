Малахова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.2019

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2019

Отец: Малахов Иван Андреевич

Мать: Малахова Наталья Викторовна

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