(Гибадуллина) Факиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гибадуллина) Факиха

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гайсин Гибадулла

Мать: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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