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Новиков Алексей Афонасьевич

Место рождения

Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Афонасий

Мать: не указана

Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Новиков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна

Михайловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Новиков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
22.03.1891

Сын: Новиков Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна

Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Новиков Ефим младший Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна

Михайловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мелихова Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1930
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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