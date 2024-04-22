Новиков Алексей Афонасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Афонасий
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Новиков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Новиков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
22.03.1891
Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Новиков Ефим младший Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мелихова Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Ирина Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1930
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область