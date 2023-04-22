Суслов Сергей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Сергей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1996

Дочь: Суслова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Смирная Суслова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
06.01.2006

Сын: Суслов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смирная Суслова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирная Суслова Татьяна Александровна

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