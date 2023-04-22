Суслов Сергей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1996
Дочь: Суслова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Смирная Суслова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
06.01.2006
Сын: Суслов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смирная Суслова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно