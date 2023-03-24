Федоренко Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Михаил Андреевич

Федоренко Михаил Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926

Отец: Федоренко Андрей Максимович

Мать: Федоренко Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
28.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close